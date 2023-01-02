«Русхимальянс» намерен взыскать с Linde €1,1 млрд в международном арбитраже

Один из операторов строительства завода по сжижению природного газа в Усть-Луге в Ленинградской области «Русхимальянс» инициирует международное арбитражное разбирательство в связи с невыполнением немецкой компанией Linde обязательств по строительству завода. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Русхимальянс» объявил о планах обратиться в Гонконгский международный арбитражный центр с иском к Linde о взыскании €946,54 млн. В данном случае речь идет об авансе, который в итоге не был пущен в дело.

Также российская компания рассчитывает взыскать €25,758 млн, 7,609 млрд руб. убытков.

Спор будет рассмотрен в Гонконге, но при этом слушания пройдут в шведском Стокгольме. Отмечается, что аналогичные действия будут предприняты и в отношении материнской компании группы — ирландской Linde PLC (SPB: LIN).

По подсчетам «Русхимальянс», общая стоимость арестованного имущества составляет 35 млрд рублей. А по оценке Linde — «намного превышает один миллиард евро».

В июле прошлого года компания The Linde Group (Linde AG) заявляла, что больше не в состоянии контролировать свои дочерние предприятия в России из-за санкций против Москвы.