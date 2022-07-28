Linde сообщила, что потеряла контроль над своими дочерними предприятиями в России

Немецкая транснациональная химическая компания The Linde Group (Linde AG) заявила, что больше не в состоянии контролировать свои дочерние предприятия в России из-за санкций против Москвы. Информация об этом содержится в финансовом отчете, который пресс-служба компании опубликовала на своем сайте.

«Linde провела переоценку способности контролировать свои российские дочерние компании и определила, что с 30 июня 2022 года она больше не может осуществлять контроль над этими предприятиями», — говорится в заявлении.

В компании уточнили, что 30 июня «деконсолидировали» свои российские газовые и инжиниринговые заводы. Из-за этого компания понесла убытки в размере $993 млн за апрель — июнь.

Россия была важным рынком для компании по части строительства промышленных мощностей. Одним из наиболее крупных заказчиков предприятия был «Газпром». В 2021 году компания получила от российского энергетического предприятия два заказа общей стоимостью в $6 млрд на строительство газоперерабатывающих заводов.

Во второй половине июня сообщалось, что немецкая компания Linde может покинуть проект «Русхимальянса» по строительству завода по сжижению природного газа «Балтийский СПГ» в Усть-Луге в Ленинградской области.