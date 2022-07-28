Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Подруга осквернившего могилу подростка из Воронежа рассказала, что он давно мечтал... 21:06
Пресс-секретарь Байдена Жан-Пьер вступила в спор с журналистом о рецессии... 21:00
Экс-игрок «Краснодара» Жигулев рассказал об удивительном поступке владельца клуба... 20:56
Мэр Вашингтона Баузер обратилась за помощью к нацгвардии США из-за наплыва... 20:51
ВВП Соединенных Штатов во втором квартале снизился на 0,9% на годовом уровне 20:41
Тренер по гимнастике Родионенко заявила, что фигуристка Трусова находится... 20:36
Глава L'Occitane назвал несправедливым принуждение компаний к уходу... 20:25
Премьер Венгрии Орбан объяснил свои слова про «смешанную расу» 20:25
В Петербурге водитель автобуса залил глаза из перцового баллончика оппоненту... 20:24
Суд вынес приговор жительнице Бурятии, которая избивала падчериц кочергой и резала ножом 20:21
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Linde сообщила, что потеряла контроль над своими дочерними предприятиями в России

close
100%
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Немецкая транснациональная химическая компания The Linde Group (Linde AG) заявила, что больше не в состоянии контролировать свои дочерние предприятия в России из-за санкций против Москвы. Информация об этом содержится в финансовом отчете, который пресс-служба компании опубликовала на своем сайте.

«Linde провела переоценку способности контролировать свои российские дочерние компании и определила, что с 30 июня 2022 года она больше не может осуществлять контроль над этими предприятиями», — говорится в заявлении.

В компании уточнили, что 30 июня «деконсолидировали» свои российские газовые и инжиниринговые заводы. Из-за этого компания понесла убытки в размере $993 млн за апрель — июнь.

Россия была важным рынком для компании по части строительства промышленных мощностей. Одним из наиболее крупных заказчиков предприятия был «Газпром». В 2021 году компания получила от российского энергетического предприятия два заказа общей стоимостью в $6 млрд на строительство газоперерабатывающих заводов.

Во второй половине июня сообщалось, что немецкая компания Linde может покинуть проект «Русхимальянса» по строительству завода по сжижению природного газа «Балтийский СПГ» в Усть-Луге в Ленинградской области.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть