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«Русхимальянс» подал в суд новый иск к германской Linde и ее российским «дочкам»

ТАСС: «Русхимальянс» подал в суд иск на 105,5 млрд рублей к германской Linde

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Российская компания «Русхимальянс» подала новый иск к германской Linde и ее российским «дочкам» на 105,5 млрд рублей. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Иск против Linde Plc и Linde GmbH подали в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 20 марта. Компания требует выплатить 105,5 млрд рублей.

«Русхимальянс» выступает оператором проекта строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге.

В качестве третьих лиц к делу привлечены компании «Криостар рус», «Линде газ Новотроицк», «Газпром Линде инжиниринг», «Линде Уралтехгаз», «Линде инжиниринг рус», «Ренконс хэви индастрис» и «Линде газ Липецк».

До этого 11 февраля арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск компании «Газпром экспорт» к оператору газотранспортной системы Нидерландов Gasunie Transport Services.

Ранее российский суд запретил нидерландской Gasunie вести тяжбы с «Газпромом» вне РФ.

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