Глава «Газпрома» оценил финансовое положение компании

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в интервью телеканалу «Россия 24» оценил финансовое положение «Газпрома», как стабильное и надежное.

«Мы свои затраты в большинстве своем... финансируем за счет нашего операционного денежного потока. И это еще раз говорит о том, что финансовое положение «Газпрома» стабильно и надежно», - сказал Миллер.

При этом он отметил, что у «Газпрома» есть «какая-то программа заимствований», но «так работают вообще все компании в мире».

15 октября Forbes писал, что в 2024 году чистый финансовый долг «Газпрома» достиг 6 трлн рублей. Отмечается, что за первое полугодие 2025 года долг компании снизился до 5,79 трлн рублей. Этому способствовало укрепление рубля, что сделало объем валютных займов меньше.

17 марта сообщалось, что чистый убыток головной компании ПАО «Газпром» по итогам прошлого года составил 1,076 трлн рублей. В то время как в 2023 году компания понесла чистые убытки в размере 695,57 млрд рублей. По словам представителей «Газпрома», основное влияние на формирование убытка оказало снижение рыночной стоимости акций компании.

Ранее «Газпром» обновил рекорд суточных поставок газа в Китай.