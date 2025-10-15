«Газпром» возглавил рейтинг российских компаний-должников за 2024 год

В 2024 году чистый финансовый долг «Газпрома» достиг 6 трлн рублей. Рейтинг опубликовал Forbes.

Согласно данным издания, чистый финансовый долг компании составляет 6,047 трлн рублей. В 2024 году холдинг потратил 715,4 млрд рублей на обслуживание своих заимствований, что на 81,4% больше, чем в 2023 году.

Отмечается, что за первое полугодие 2025 года долг «Газпрома» снизился до 5,79 трлн рублей. Этому способствовало укрепление рубля, что сделало объем валютных займов меньше.

На втором месте находится компания «Роснефть», на третьем — «Российские железные дороги».

В августе «Газпром» установил новый абсолютный исторический рекорд летних суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения России. Он составил 707,9 млн кубометров.

До этого сообщалось, что чистый убыток головной компании ПАО «Газпром» по итогам прошлого года составил 1,076 трлн рублей. В то время как в 2023 году компания понесла чистые убытки в размере 695,57 млрд рублей.

