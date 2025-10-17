На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Газпром» обновил рекорд поставок газа в Китай

«Газпром» обновил рекорд суточных поставок газа в КНР по «Силе Сибири»
«Газпром» 16 октября обновил абсолютный рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири». Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

В публикации подчеркивается, что поставленный объем превысил контрактные обязательства «Газпрома».

Компания с 1 декабря 2024 года досрочно ввела суточные поставки газа в КНР по «Силе Сибири» на максимальный контрактный уровень. Изначально планировалось, что газопровод будет выведен на проектную мощность в 38 млрд куб. м газа с 1 января 2025 года.

В августе «Газпром» установил новый абсолютный исторический рекорд летних суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения России. Он составил 707,9 млн кубометров.

До этого сообщалось, что чистый убыток головной компании ПАО «Газпром» по итогам прошлого года составил 1,076 трлн рублей. В то время как в 2023 году компания понесла чистые убытки в размере 695,57 млрд рублей.

Ранее нидерландский суд снял арест с активов «Газпрома».

