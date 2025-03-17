Убытки головной компании ПАО «Газпром» в 2024 году превысили 1 трлн рублей

Чистый убыток головной компании ПАО «Газпром» по итогам прошлого года составил 1,076 трлн рублей. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на отчетность холдинга по РСБУ.
Из материала следует, что в 2023 году компания понесла чистые убытки в размере 695,57 млрд рублей.
В публикации приводится комментарий представителей ПАО «Газпром», по словам которых, основное влияние на формирование убытка оказало снижение рыночной стоимости акций компании. По итогам 2024 года соответствующий показатель составил 852 млрд рублей.
«[Также влияние оказал] рост расходов по отложенному налогу на прибыль в размере 444 млрд рублей в связи с увеличением ставки до 25% с 1 января 2025 года», — добавили представители холдинга.
14 марта агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных российских и европейских чиновников сообщило, что США обсуждают возможность будущего сотрудничества с ПАО «Газпром» при реализации международных проектов. По словам источников, сейчас переговоры между Вашингтоном и Москвой по этому вопросу находятся на начальной стадии.
Ранее двух топ-менеджеров обвинили в выводе 150 млрд рублей из дочерней компании ПАО «Газпром».