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Убытки головной компании ПАО «Газпром» в 2024 году превысили 1 трлн рублей

Головная компания ПАО «Газпром» в 2024 году понесла убытки на 1,076 трлн рублей
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Anton Vaganov/Reuters

Чистый убыток головной компании ПАО «Газпром» по итогам прошлого года составил 1,076 трлн рублей. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на отчетность холдинга по РСБУ.

Из материала следует, что в 2023 году компания понесла чистые убытки в размере 695,57 млрд рублей.

В публикации приводится комментарий представителей ПАО «Газпром», по словам которых, основное влияние на формирование убытка оказало снижение рыночной стоимости акций компании. По итогам 2024 года соответствующий показатель составил 852 млрд рублей.

«[Также влияние оказал] рост расходов по отложенному налогу на прибыль в размере 444 млрд рублей в связи с увеличением ставки до 25% с 1 января 2025 года», — добавили представители холдинга.

14 марта агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных российских и европейских чиновников сообщило, что США обсуждают возможность будущего сотрудничества с ПАО «Газпром» при реализации международных проектов. По словам источников, сейчас переговоры между Вашингтоном и Москвой по этому вопросу находятся на начальной стадии.

Ранее двух топ-менеджеров обвинили в выводе 150 млрд рублей из дочерней компании ПАО «Газпром».

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