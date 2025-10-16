В Кремле прокомментировали работу Всемирной торговой организации

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что функции Всемирной торговой организации (ВТО) в настоящее время непонятны. Об этом сообщает ТАСС.

«Их (Принципов ВТО. — «Газета.Ru») вообще не осталось и на самом деле не понятно, чем вообще занимается сейчас эта организация. Ей нечем просто больше заниматься», — поделился Песков.

8 сентября канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Всемирная торговая организация больше не функционирует и не может выполнять свою изначальную роль.

Мерц призвал разработать новую систему правил торговой политики, по которой Германия могла бы продвигать вместе с европейскими партнерами систему свободной торговли, в том числе по отношению к США.

Торговая политика президента США Дональда Трампа привела к тому, что мир переживает крупнейшее за последние 80 лет нарушение правил мировой торговли, об этом в интервью агентству Reuters рассказала глава Всемирной торговой организации Оконджо-Ивеала Нгози.

Глава ВТО предупредила, что мир может начать ощущать последствия тарифов Трампа в 2026 году, поскольку недавний всплеск мировой торговли, вызванный загрузкой товаров в первой половине года, начинает спадать.

Ранее в Индии исключили ответные меры на рост торговых пошлин США.