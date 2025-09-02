На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава ВТО раскрыла последствия тарифов Трампа для мировой торговли

ВТО: тарифы Трампа привели к крупнейшему нарушению правил торговли за 80 лет
true
true
true
close
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Мир переживает крупнейшее за последние 80 лет нарушение правил мировой торговли в связи с введением тарифов президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявила гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО) Оконджо-Ивеала Нгози в интервью агентству Reuters.

Доля мировой торговли с тех пор как Трамп начал вводить более высокие импортные пошлины для большинства торговых партнеров упала до 72% и может снижаться еще больше на фоне крупнейшего сбоя в международной торговой системе со времен Второй мировой войны, рассказала она.

«Мы переживаем крупнейшее нарушение правил мировой торговли, беспрецедентное за последние 80 лет. Поэтому неудивительно, что некоторые ставят под сомнение глобальную торговую систему... и ее предсказуемость», — сказала она, добавив, что пока большая часть торговли осуществляется на условиях ВТО.

Если тарифы используются в геополитических и геостратегических целях, организация ничего не может с этим поделать, подчеркнула Нгози.

Глава ВТО предупредила, что мир может начать ощущать последствия тарифов Трампа в 2026 году, поскольку недавний всплеск мировой торговли, вызванный загрузкой товаров в первой половине года, начинает спадать.

До этого американский президент заявил, что без импортных пошлин, которые принесли США триллионы долларов, страна была бы полностью разрушена, а ее военная мощь уничтожена.

Ранее в Индии исключили ответные меры на рост торговых пошлин США.

Все новости на тему:
Тарифные войны Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами