Глава ВТО раскрыла последствия тарифов Трампа для мировой торговли

ВТО: тарифы Трампа привели к крупнейшему нарушению правил торговли за 80 лет

Мир переживает крупнейшее за последние 80 лет нарушение правил мировой торговли в связи с введением тарифов президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявила гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО) Оконджо-Ивеала Нгози в интервью агентству Reuters.

Доля мировой торговли с тех пор как Трамп начал вводить более высокие импортные пошлины для большинства торговых партнеров упала до 72% и может снижаться еще больше на фоне крупнейшего сбоя в международной торговой системе со времен Второй мировой войны, рассказала она.

«Мы переживаем крупнейшее нарушение правил мировой торговли, беспрецедентное за последние 80 лет. Поэтому неудивительно, что некоторые ставят под сомнение глобальную торговую систему... и ее предсказуемость», — сказала она, добавив, что пока большая часть торговли осуществляется на условиях ВТО.

Если тарифы используются в геополитических и геостратегических целях, организация ничего не может с этим поделать, подчеркнула Нгози.

Глава ВТО предупредила, что мир может начать ощущать последствия тарифов Трампа в 2026 году, поскольку недавний всплеск мировой торговли, вызванный загрузкой товаров в первой половине года, начинает спадать.

До этого американский президент заявил, что без импортных пошлин, которые принесли США триллионы долларов, страна была бы полностью разрушена, а ее военная мощь уничтожена.

Ранее в Индии исключили ответные меры на рост торговых пошлин США.