Названа дата заседания по делу подозреваемого в теракте на «Севпотоке» украинца

Суд в Польше рассмотрит дело подозреваемого в теракте на «Севпотоке» 17 октября

Суд в Варшаве в пятницу, 17 октября, начнет рассмотрение дела об экстрадиции в Германию подозреваемого в участии в теракте на газопроводе «Северный поток» гражданина Украины Владимира Журавлева. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно расписанию, слушание начнется в 11.00 (12.00 мск), дело будет рассматривать судья Дариуш Любовский.

По словам адвоката подсудимого Тимотеуша Папроцкого, так как Апелляционный суд Варшавы не назначил дату слушания по апелляции на решение о 40-дневном аресте, Журавлев явится в суд.

Глава Бюро нацбезопасности Польши Славомир Ценцкевич ранее выступил против выдачи ФРГ Журавлева, объяснив свое решение национальными интересами страны.

В начале сентября помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев раскритиковал версию германских следователей, что за подрывами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» стоят украинские диверсанты-любители.

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока - 2». Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов.

