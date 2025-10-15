На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа дата заседания по делу подозреваемого в теракте на «Севпотоке» украинца

Суд в Польше рассмотрит дело подозреваемого в теракте на «Севпотоке» 17 октября
true
true
true
close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Суд в Варшаве в пятницу, 17 октября, начнет рассмотрение дела об экстрадиции в Германию подозреваемого в участии в теракте на газопроводе «Северный поток» гражданина Украины Владимира Журавлева. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно расписанию, слушание начнется в 11.00 (12.00 мск), дело будет рассматривать судья Дариуш Любовский.

По словам адвоката подсудимого Тимотеуша Папроцкого, так как Апелляционный суд Варшавы не назначил дату слушания по апелляции на решение о 40-дневном аресте, Журавлев явится в суд.

Глава Бюро нацбезопасности Польши Славомир Ценцкевич ранее выступил против выдачи ФРГ Журавлева, объяснив свое решение национальными интересами страны.

В начале сентября помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев раскритиковал версию германских следователей, что за подрывами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» стоят украинские диверсанты-любители.

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока - 2». Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов.

Ранее бывший офицер ВСУ заявил, что Украина имела право на подрыв «Северных потоков».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами