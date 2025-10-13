Эксперт предложил ЦБ способ выбрать символ новой 500-рублевой купюры

Политолог Марат Баширов предложил Банку России отметить голосование за дизайн новой 500-рублевой купюры. Слова эксперта приводит газета «Взгляд», ссылаясь на его Telegram-канал.

«Выпустите две разные банкноты — одну с Эльбрусом, другую с видами Грозного — и закройте эту тему. Не надо никакого нового голосования», — написал Баширов.

Депутат Госдумы и телеведущий Евгений Попов в свою очередь выразил недоумение относительно необходимости голосования. Он обратил внимание, что 87% расчетов в стране безналичные.

12 октября Центробанк неожиданно отменил голосование по выбору символов для новой банкноты номиналом 500 руб. Такое решение было принято из-за накрутки голосов. Противостояние развернулось между Эльбрусом и «Грозным-Сити». Гора, к моменту отмены голосования, набрала 1,225 млн голосов, а архитектурный комплекс — 1,064 млн. В ЦБ уточнили, что новые даты голосования будут объявлены дополнительно, а перечень символов для купюры сохранится.

При этом еще накануне Банк России оставил только одну возможность для голосования — через «Госуслуги», что вызвало резкую реакцию чеченских властей. В частности, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев заявил, что регулятор «меняет условия объявленного им же голосования», закрывая платформы, где Чечня «набирает обороты».

Ранее в Госдуме обвинили иностранные спецслужбы в скандале из-за новой купюры.