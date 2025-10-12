«Пошла такая заруба». Банк России внезапно отменил голосование по дизайну банкноты 500 рублей

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина (справа) и генеральный директор национального центра «Россия» Наталья Виртуозова во время открытого заседания Консультативного совета по банкнотам Банка России в Национальном центре «Россия», 30 сентября 2025 года

Центробанк неожиданно отменил голосование по выбору символов для новой банкноты 500 рублей. Такое решение было принято из-за накрутки голосов. При этом еще накануне ЦБ оставил только одну возможность для голосования — через «Госуслуги», что вызвало резкую реакцию чеченских властей.

Банк России принял решение отменить голосование по выбору символов для новой банкноты 500 рублей, сообщается на сайте регулятора.

«Мы столкнулись с большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. Это не позволит подвести объективные итоги голосования», — говорится в сообщении.

В ЦБ уточнили, что новые даты голосования будут объявлены дополнительно , а перечень символов для голосования сохранится.

«По результатам анализа всех каналов голосования мы предложим новые условия, которые исключат возможность недобросовестных действий», — резюмировал регулятор.

Всероссийское онлайн-голосование за обновленный дизайн банкноты номиналом в 500 рублей началось 1 октября. Предполагалось, что на лицевой стороне банкноту украсит одна из достопримечательностей Пятигорска, а на обратной — объекты Северо-Кавказского федерального округа. Голосование должно было завершиться 14 октября в 12:00 мск.

Эльбрус против Грозного

Противостояние развернулось между Эльбрусом и «Грозным-Сити». Гора, к моменту отмены голосования, набрала 1,225 млн голосов, а архитектурный комплекс — 1,064 млн.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призывал голосовать за «Грозный-Сити», поскольку «Чеченская Республика — единственный регион в новейшей истории страны, где удалось полностью уничтожить международный терроризм, предотвратить распад России и вывести ее на путь всестороннего укрепления».

Чтобы поддержать интерес к Грозному, Кадыров даже организовал розыгрыш десяти iPhone 17 . А чеченский блогер Асхаб Тамаев пообещал в качестве приза подарить автомобиль.

Против выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. В последний день голосования он собирался разыграть поездку в один из санаториев на Эльбрусе среди тех, кто отдаст голос за гору.

Выбрать Эльбрус призывали и некоторые блогеры, в частности, Владислав Поздняков. Иначе «в ближайшие лет 10-20 граждане будут носить с собой купюры с панельными новостройками», считает он.

«По итогу вновь в инфополе разгорелись дискуссии и межэтнические разногласия, где население разделилось на два противостоящих друг другу лагеря. Как будто больше других проблем у государства нет», — заметил Telegram-канал «Рыбарь».

Изменение условий

Накануне Банк России неожиданно изменил условия участия в голосовании. Изначально было разрешено голосовать через электронную почту, «Госуслуги», «Одноклассники» и «ВКонтакте». Однако потом отдать свой голос можно было только через «Госуслуги».

Свое недовольство этим выразил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. По его словам, регулятор «меняет условия объявленного им же голосования», закрывая платформы, где Чечня «набирает обороты».

«Мы видим, что не устраивает многих людей динамика участия жителей Чеченской Республики, увеличение количества голосов за «Грозный-Сити»», — подчеркнул он в своем Telegram-канале.

Министр обратил внимание, что набранные за «Грозный Сити» голоса «таинственным образом» снижались , а показатели оппонентов демонстрировали «феноменальный» рост, прибавляя по 20 тысяч в час.

По его мнению, изменение правил голосования выглядело нечестно, нечистоплотно и несправедливо. В итоге Дудаев поздравил своих подписчиков с тем, что «несправедливое голосование прекращено».

«Центробанк опять устроил провокацию»

В межнациональных конфликтах внутри России могут быть заинтересованы иностранные спецслужбы. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя скандал вокруг голосования о новых символах для банкноты в 500 рублей.

«Мы помним, что происходило в Дагестане — [западные спецслужбы] пытаются раскалывать [Россию] по национальным вопросам и религиозным», — отметил он в беседе с «Газетой.Ru».

На купюрах должны быть обозначены общегосударственные символы , которые «объединяет все народы, все религии, все наше многонациональное государство», подчеркнул он.

Чепа добавил, что Банк России также несет ответственность за начавшийся скандал. С ним солидарен глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Центробанк опять устроил провокацию <…> Но ведь каждый кулик свое болото хвалит, и проигравшие будут чувствовать себя обиженными. А там народ горячий, вот и пошла такая «заруба», — сказал он «Газете.Ru».

Миронов предложил отказаться от «географического принципа» и изображать на рублях героические страницы Великой Отечественной войны, чтобы «объединять людей, а не разъединять их».