В Госдуме обвинили иностранные спецслужбы в скандале из-за новой купюры

Иностранные спецслужбы могут быть заинтересованы в межнациональных конфликтах внутри России, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так он прокомментировал скандал вокруг голосования о новых символах для банкноты в 500 рублей.

«В этом могут быть заинтересованные спецслужбы, которые сейчас в интернете будут пробрасывать какие-то моменты, которые будут будоражить людей. Мы помним, что происходило в Дагестане – [западные спецслужбы] пытаются раскалывать [Россию] по национальным вопросам и религиозным. По религиозным сейчас в меньшей степени, наше государство многоконфессионально. И это отличает то, что у нас абсолютно совместимо живут люди с различными религиями, здесь как бы трудно вбить какой-то клин. Но я думаю, что будут пытаться. Мы видим, как произошло на Украине, с чего начиналось. Это именно удар по церкви, по православию», — сказал он.

Чепа отметил, что Центробанк также несет ответственность за начавшийся скандал вокруг голосования о купюре.

«Центральному банку нужно думать о других проблемах – те, которые волнуют 99,9% населения страны, что они делают с курсовой разницей — это тянет экономику вниз. Если говорить о купюрах, то на них должны быть обозначены общегосударственные символы. Те символы, которые обозначают и отличают наше государство от других, какие-то объединяющие начала. Это должно быть отражено на деньгах — не отдельно какие-то там города, а что объединяет все народы, все религии. Все наше многонациональное государство», — подчеркнул депутат.

1 октября на сайте Центрального Банка России началось голосование по новой купюре номиналом 500 рублей. Россияне могут выбрать один из шести символов для лицевой и один из 16 для обратной стороны. В соцсетях случился скандал из-за орнамента для обратной стороны – лидируют Эльбрус и Грозный-Сити. В голосовании заподозрили участие ботов для накрутки результатов. В первые дни россияне могли отдать несколько голосов за фаворита. Однако позже на сайте ЦБ пропала такая возможность.

После этого министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев заявил, что регулятор «меняет условия объявленного им же голосования», закрывая платформы, где Чечня «набирает обороты».

Кроме того, глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал разыграть 10 новых iPhone 17 среди тех, кто проголосует за Грозный-Сити. Другие политики присоединились к акции и также пообещали подарить футболки тем, кто примет участие в выборе Эльбруса для обратной стороны. Депутат Госдумы Ярослав Нилов обращался к главе ЦБ с просьбой напечатать разные купюры, которые победили в голосовании.

Ранее в Госдуме предложили изображать на купюрах сцены ВОВ, а не достопримечательности регионов.