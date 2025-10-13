Работам нобелевских лауреатов нашли применение в ЦБ РФ

Работы нобелевских лауреатов — 2025, Джоэла Мокира, Филиппа Агиона и Питера Ховитта, по сути являются «руководством к действию для правительств центральных банков, в том числе российского». Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст», кандидат экономических наук Олег Абелев.

Он уточнил, что главная идея победителей — смещение фокуса с краткосрочных стимулов на долгосрочные структурные реформы.

«Для мировой экономики это смена парадигмы, то есть переход от модели роста «больше капитала и труда» к модели «больше инноваций и знаний». В политическом смысле это приоритеты инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, образование, в гибкую регуляторную среду, создание песочниц для финтеха, для биотеха, в институты, которые защищают права собственности и поощряют конкуренцию. Страны, которые могут сейчас создать систему, экосистему Мокира, Агиона, смогут уйти в отрыв, и этот разрыв между инновационными и ресурсными экономиками будет только увеличиваться», — отметил экономист.

Он добавил, что Россия без глубоких культурных реформ, создания атмосферы открытости и защиты прав будет оставаться на периферии прогресса. В России часто доминировало рентное сохранение, когда крупные государственные компании защищали свои рынки, подавляя конкуренцию инноваций, а человеческий капитал либо не находил в себе применения, либо утекал в страны с более благоприятной средой, сказал эксперт. Как следствие — потеря гибкости экономики и невозможность адаптироваться к изменениям, а значит уязвимость к колебаниям цен на внешних рынках, констатировал Абелев.

Он назвал образование главным приоритетом для России в ближайшие годы. По мнению Абелева, акцент должен сместиться с получения диплома на реальное формирование навыков и критического мышления. Экономист добавил, что еще одним приоритетом должна быть поддержка малого и среднего инновационного бизнеса, цифровизация и снижение барьеров — чтобы было проще открывать бизнес, получать услуги, узнавать информацию.

«Это как раз следование принципу Мокира о снижении сдержек обмена знаниями. А модель региона Ховитта практически может быть реализована в повышении гибкости рынка труда. То есть, постоянное трансформирование рабочих мест. Чтобы государство и сами граждане инвестировали в непрерывное образование.

Необходимо учиться всю жизнь. Это дает возможность постоянно оставаться востребованным. Это дает гибкость рынку труда, то, о чем пишут Агион и Ховитт», — заключил Абелев.

