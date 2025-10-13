«Руководство к действию для ЦБ». За что вручили Нобелевскую премию по экономике

Нобелевскую премию по экономике — 2025 присудили за объяснение того, как инновации запускают и поддерживают долгосрочный экономический рост. Лауреатами стали американо-израильский историк экономики Джоэл Мокир, французский экономист Филипп Агион и канадский исследователь Питер Ховитт. Экономисты, опрошенные «Газетой.Ru», отметили, что проблема долгосрочного экономического роста в 2025 году стала центральной в мировой экономике. Эксперты назвали решение комитета справедливым и подчеркнули, что оно имеет стратегическое значение для России.

Лауреатами Нобелевской премии по экономике 2025 года стали американо-израильский историк экономики Джоэл Мокир (Северо-Западный университет, США), французский экономист Филипп Агион (Коллеж де Франс, бизнес-школы INSEAD и Лондонская школа экономики) и канадский исследователь Питер Ховитт (Брауновский университет, США).

Комитет отметил их вклад в изучение инновационно-движимого экономического роста. Мокир в своей работе Growth Without Scale Effects («Рост без эффектов масштаба». — перевод «Газеты.Ru») показал, что промышленная революция и долгосрочный подъем Запада стали возможны благодаря культурным и институциональным условиям, поощряющим обмен знаниями и инновации. Работы Мокира соединяют экономическую историю и экономику инноваций. По мнению лауреата, рост экономики возникает там, где общество снижает издержки обмена знаниями и вознаграждает изобретателей, а не только наращивает капитал.

Вывод Мокира: качество институтов и культуры поиска важнее простого объема ресурсов — именно они делают технологический прогресс непрерывным.

В свою очередь, Агион и Ховитт в своей работе A Theory of Growth through Creative Destruction («Теория роста через творческое разрушение». — перевод «Газеты.Ru») разработали теорию «творческого разрушения» — процесса, в котором новые технологии и компании вытесняют устаревшие, обеспечивая экономический рост. Вывод лауреатов: конкуренция, человеческий капитал и гибкость институтов — ключевые факторы, определяющие, насколько быстро экономика адаптируется к технологическим изменениям.

Нобелевская премия по экономике Нынешняя Нобелевская премия по экономике — официально Премия Шведского банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля — присуждается за исключительный вклад в экономическую науку. Ее не было в завещании Нобеля: к «классическим» номинациям она добавилась в 1968 году, когда Шведский госбанк (Sveriges Riksbank) учредил премию к своему 300-летию и обеспечил ее бессрочное финансирование (денежная часть и административные расходы Нобелевского фонда по этой категории покрываются из пожертвования банка). Премию, как и другие научные Нобелевские награды, присуждает Королевская шведская академия наук.



Премия вручается с 1969 года, и по состоянию на конец 2024 года она была присуждена 56 раз (96 лауреатам).

По решению Королевской академии наук половина приза присуждена Мокиру, еще половина — Агиону и Ховитту «за объяснение инновационно-движимого экономического роста». Сумма премии — 11 млн шведских крон. Это 95–100 млн рублей по текущему курсу. Премию разделили на два блока: за выявление условий, при которых технологический прогресс обеспечивает долговременный рост, и за формализацию модели устойчивого роста через «творческое разрушение».

В комитете Нобелевской премии подчеркнули, что за последние двести лет мир впервые получил непрерывную траекторию экономического подъема, вытащившую миллионы из бедности и ставшую основой нынешнего благосостояния.

«Исследования Джоэла Мокира, Филиппа Агиона и Питера Ховитта показывают, как именно инновации запускают и подпитывают этот процесс», — отметили в комитете.

«Важный ориентир для мировой экономики»

Эксперты отмечают, что решение Нобелевского комитета-2025 выглядит в высшей степени справедливым и своевременным, так как вопросы долгосрочного экономического роста стали центральной проблемой экономической науки.

«В условиях замедления глобального роста, исчерпания простых ресурсных моделей, работы, которые пытаются объяснить источники и качество роста, как раз самые важные.

Именно поэтому Джоэл Мокир, Филипп Агион и Питер Ховит — это люди, которые получили Нобелевскую премию. Мокир соединял экономическую теорию с экономикой инноваций и давал историческое обоснование тому, что сегодня считается передовой экономической мыслью. Агион и Ховитт, по сути, родоначальники современной теории эндогенного экономического роста и доказывают в своих работах, что экономический рост порождается не внешними факторами, а внутренними», — пояснил «Газете.Ru» начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст», кандидат экономических наук, Олег Абелев.

По его словам, по сути модель «созидательного разрушения», которая была выражена в строгих математических моделях, стала стандартом для анализа инноваций и конкуренции рынка труда. По мнению Абелева, важно, что Нобелевский комитет обычно награждает ученых, чьи работы взаимно дополняют друг друга, и это тоже здесь идеально соблюдено.

«Мокир отвечает на вопрос, какие глубокие исторические, культурные, институциональные условия сделали возможным инновационный рост. А Агион и Ховитт отвечают на вопрос, как этот инновационный рост работает в современной экономике. Поэтому это вполне логично», — уверен Абелев.

Эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский уточнил, что работы нобелевских лауреатов 2025 года отражают фундаментальный сдвиг в понимании источников экономического процветания.

«Если классические теории роста фокусировались на накоплении капитала и труда, то работы этих исследователей выдвигают на первый план нематериальные, но решающие факторы: знания, инновации и качество институциональной среды.

Награждая их, Нобелевский комитет признает, что в XXI веке главным двигателем прогресса является не количество ресурсов, а способность общества генерировать, распространять и применять новые идеи», — отметил Трепольский.

По его мнению, вклад лауреатов создает целостную и многогранную картину инновационной экономики. Трепольский пояснил, что Джоэл Мокир, опираясь на глубокий анализ экономической истории, в частности Промышленной революции, убедительно доказывает, что культурные установки и институты, снижающие издержки для обмена знаниями и поощряющие изобретательство, являются первопричиной долгосрочного роста.

«Для мировой экономики выводы Мокира, Агиона и Ховитта служат важным ориентиром. В эпоху стремительных технологических изменений, от искусственного интеллекта до биотехнологий, их работы доказывают, что ключом к успеху является не протекционизм или опора на природные ресурсы, а создание благоприятной среды для инноваций. Это означает необходимость инвестиций в образование и науку, развитие человеческого капитала, обеспечение гибкости рынков и, что особенно важно, поддержание высокого уровня конкуренции. Страны, которые смогут создать эффективные институты, поощряющие предпринимательский риск и быструю адаптацию к новым технологиям, получат решающее преимущество в глобальной гонке за процветание», — констатировал Трепольский.

Подсказки для России

По мнению опрошенных «Газетой.Ru» экспертов, работы нобелевских лауреатов — 2025, по сути, являются «руководством к действию для правительства центральных банков, в том числе российского». Основная идея — это смещение фокуса с краткосрочных стимулов на долгосрочные структурные реформы, сказали экономисты.

close Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Для мировой экономики это смена парадигмы, то есть переход от модели роста «больше капитала и труда» к модели «больше инноваций и знаний». В политическом смысле это приоритеты инвестиций научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, образование, в гибкую регуляторную среду, создание песочниц для финтеха, для биотеха, в институты, которые защищают права собственности и поощряют конкуренцию. Страны, которые могут сейчас создать систему, экосистему Мокира, Агиона, смогут уйти в отрыв, и этот разрыв между инновационными и ресурсными экономиками будет только увеличиваться», — подчеркнул Абелев.

По его словам, российская экономика исторически развивалась совсем иначе.

«Проблема России: исторически высокие издержки обмена знаниями из-за сложившейся практики работы с исследователями и международным сотрудничеством. Последствия очевидны — без глубоких культурных реформ, создания атмосферы открытости и защиты прав мы будем оставаться на периферии прогресса. В России часто доминировало рентное сохранение, когда крупные государственные компании защищали свои рынки, подавляя конкуренцию инноваций, а человеческий капитал либо не находил в себе применения, либо утекал в страны с более благоприятной средой. Как следствие — потеря гибкости экономики и невозможность адаптироваться к изменениям, а значит уязвимость к колебаниям цен на внешних рынках», — подчеркнул Абелев.

По его словам, главный приоритет для России в настоящее время, — безусловно, образование. То есть акцент должен сместиться с получением диплома на реальное формирование навыков и критического мышления, уверен Абелев. Он добавил, что важна поддержка малого и среднего инновационного бизнеса, цифровизация и снижение барьеров, причем, чтобы было проще открывать бизнес, получать услуги, узнавать информацию, упрощение административных процедур через одно окно.

«Это как раз следование принципу Мокира о снижении сдержек обмена знаниями. А модель региона Ховитта практически может быть реализована в повышении гибкости рынка труда. То есть, постоянное трансформирование рабочих мест. Чтобы государство и сами граждане инвестировали в непрерывное образование.

Необходимо учиться всю жизнь. Это дает возможность постоянно оставаться востребованным. Это дает гибкость рынку труда, то, о чем пишут Агион и Ховитт», — заключил Абелев.

Трепольский подчеркнул, что для российской экономики эти выводы Нобелевских лауреатов имеют стратегическое значение. Они прямо указывают на фундаментальные причины структурных проблем, таких как зависимость от экспорта сырья и недостаточная диверсификация.

«Теории лауреатов подсказывают, что для перехода на инновационные рельсы недостаточно просто увеличить государственное финансирование науки. Необходимо создать комплексные условия, при которых бизнесу будет выгодно внедрять передовые разработки. Это подразумевает системные реформы, направленные на укрепление защиты прав собственности, обеспечение независимости судебной системы, снижение административного давления и создание равных условий для конкуренции. По сути, речь идет о построении среды, где успех определяется не близостью к ресурсам, а способностью создавать и коммерциализировать новые знания», — пояснил эксперт.

По его словам, последствия применения этих идей для простых россиян будут многогранными и проявятся в разных временных горизонтах — в краткосрочной перспективе процесс «творческого разрушения» может оказаться болезненным. Неэффективные, устаревшие предприятия и целые отрасли, неспособные конкурировать, будут вынуждены уйти с рынка, подчеркнул Трепольский.

«Однако в долгосрочной перспективе выгоды для граждан неоспоримы. Во-первых, инновационная экономика создает новые, высокопроизводительные и, как следствие, лучше оплачиваемые рабочие места. Во-вторых, постоянное внедрение новых технологий напрямую влияет на качество жизни: появляются более совершенные товары, доступные услуги в сфере медицины, образования и коммуникаций. В-третьих, здоровая конкуренция, являющаяся неотъемлемой частью модели Агиона и Ховитта, приводит к снижению цен и расширению выбора для потребителей», — констатировал эксперт.

Он заключил, что в конечном счете построение экономики, основанной на знаниях, а не на добыче ресурсов, ведет к большей стабильности и предсказуемости для обычных граждан. Такая экономика менее уязвима к колебаниям мировых цен на сырье, что обеспечивает более устойчивый рост доходов и позволяет людям увереннее планировать свое будущее, пояснил эксперт.