В России допустили снижение цен в случае применения идей Нобелевских лауреатов

Выводы Нобелевских лауреатов — Джоэла Мокира, Филиппа Агиона и Питера Ховитта — имеют стратегическое значение для России. Если применить эти идеи на практике, в стране возможно снижение цен и расширение выбора товаров, сказал «Газете.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

По его словам, теории лауреатов подсказывают, что для перехода на инновационные рельсы недостаточно просто увеличить государственное финансирование науки. Необходимо создать комплексные условия, при которых бизнесу будет выгодно внедрять передовые разработки, пояснил эксперт. Он уточнил, что это подразумевает системные реформы, направленные на укрепление защиты прав собственности, обеспечение независимости судебной системы, снижение административного давления и создание равных условий для конкуренции. По сути речь идет о построении среды, где успех определяется не близостью к ресурсам, а способностью создавать и коммерциализировать новые знания, отметил Трепольский.

Он уверен, что последствия применения выводов лауреатов для простых россиян проявятся в различных временных горизонтах — например, в ближайшей перспективе процесс «творческого разрушения» может стать болезненным и привести к уходу с рынка неэффективных, устаревших предприятий и даже целых отраслей. Это чревато безработицей и переобучением россиян, подчеркнул Трепольский. Он добавил, что в долгосрочной перспективе выгоды для россиян неоспоримы.

«Во-первых, инновационная экономика создает новые, высокопроизводительные и, как следствие, лучше оплачиваемые рабочие места. Во-вторых, постоянное внедрение новых технологий напрямую влияет на качество жизни: появляются более совершенные товары, доступные услуги в сфере медицины, образования и коммуникаций. В-третьих, здоровая конкуренция, являющаяся неотъемлемой частью модели Агиона и Ховитта, приводит к снижению цен и расширению выбора для потребителей», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, в итоге построение экономики, основанной на знаниях, а не на добыче ресурсов, ведет к большей стабильности и предсказуемости для обычных россиян. В этом случае экономика становится менее уязвимой к колебаниям мировых цен на сырье, что обеспечивает более устойчивый рост доходов и позволяет людям увереннее планировать свое будущее, заключил Трепольский.

