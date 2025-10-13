Стало известно, когда в России заработают лимиты на число банковских карт

Депутат Аксаков: с декабря могут заработать лимиты на число банковских карт

С декабря текущего года в России могут заработать лимиты на число карт для одного человека. Об этом газете «Известия» сообщил глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, инициатива предполагает два лимита: не более пяти карт в одном банке и не более двадцати во всех кредитных организациях суммарно.

Также планируется запустить специальный сервис, позволяющий гражданам отслеживать, где и когда они выпустили свои карты. Данный инструмент должен повысить прозрачность и упростить контроль за «пластиком», рассказал изданию старший партнер IT-интегратора «Энсайн» Алексей Постригайло.

До этого в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко сообщили, что в России готовят ограничение на количество банковских карт у одного человека. Согласно новому пакету мер против кибермошенничества, гражданам запретят иметь более десяти карт.

Мера направлена на борьбу с так называемыми дропперами — людьми, которые передают свои счета мошенникам для обналичивания украденных средств. Ограничение должно помочь банкам быстрее выявлять подозрительные транзакции и упростить контроль.

