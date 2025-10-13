На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда в России заработают лимиты на число банковских карт

Депутат Аксаков: с декабря могут заработать лимиты на число банковских карт
true
true
true
close
wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM

С декабря текущего года в России могут заработать лимиты на число карт для одного человека. Об этом газете «Известия» сообщил глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, инициатива предполагает два лимита: не более пяти карт в одном банке и не более двадцати во всех кредитных организациях суммарно.

Также планируется запустить специальный сервис, позволяющий гражданам отслеживать, где и когда они выпустили свои карты. Данный инструмент должен повысить прозрачность и упростить контроль за «пластиком», рассказал изданию старший партнер IT-интегратора «Энсайн» Алексей Постригайло.

До этого в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко сообщили, что в России готовят ограничение на количество банковских карт у одного человека. Согласно новому пакету мер против кибермошенничества, гражданам запретят иметь более десяти карт.

Мера направлена на борьбу с так называемыми дропперами — людьми, которые передают свои счета мошенникам для обналичивания украденных средств. Ограничение должно помочь банкам быстрее выявлять подозрительные транзакции и упростить контроль.

Ранее в Госдуме объяснили, как мошенники перехватывают данные банковских карт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами