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Россиянам объяснили, как мошенники перехватывают данные банковских карт

Депутат Немкин: мошенники адаптируют инструменты для перехвата данных карт
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Depositphotos

Мошенники начали адаптировать инструменты для перехвата данных банковских карт пользователей. Они выдают их за приложения официальных государственных сервисов, причем в большей степени угрозе подвержены пользователи Android, рассказал RT член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Это в очередной раз подчеркивает необходимость более строгого контроля за распространением программного обеспечения и усиления мер по верификации приложений в официальных магазинах», — подчеркнул Немкин.

Он напомнил, что на устройствах Android чаще допускается установка разных приложений из сторонних ресурсов, поэтому их владельцы находятся в зоне повышенного риска. Под видом приложений мошенники распространяют вредоносные программы, поэтому важно крайне осторожно относиться к этому вопросу. В том числе следует загружать приложения только из проверенных источников, постоянно обновлять операционную систему и антивирусник, отметил Немкин.

Депутат также призвал россиян обязательно отключать NFC сразу после использования функции. Помимо бесконтактной оплаты, она также используется для обмена данными между устройствами и считывания информации с меток.

В целом, с учетом роста количества атак и способов кражи средств у россиян, банкам необходимо усилить механизмы защиты и определения подозрительных операций. Кроме того, важно, чтобы они просвещали клиентов об угрозах кибермошенничества и способах защититься, заключил Немкин.

Напомним, также он отмечал, что добросовестные VPN-сервисы позволяют защищать соединение при доступе к интернету. Так, шифрование данных помогает предотвратить их перехват в случае утечки, поэтому его стоит включать на устройствах, особенно в публичных сетях Wi-Fi, что значительно снижает риск перехвата данных, подчеркнул он.

Ранее стало известно, как хакеры используют публичные точки Wi-Fi.

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