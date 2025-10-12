На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Признанному банкротом Надеждину разрешили выделять деньги на лечение

РИА Новости: банкроту Надеждину выделили ежемесячно 311 тыс. рублей на медуслуги
Сергей Пятаков/РИА Новости

Арбитражный суд Московской области разрешил признанному банкротом политику Борису Надеждину ежемесячно выделять из его конкурсной массы 311,3 тыс. рублей на покупку лекарств и оплату медицинских услуг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Согласно определению, денежные средства будут перечисляться финансовым управляющим при наличии у должника дохода. Ходатайство политика об исключении этих средств из конкурсной массы суд удовлетворил частично.

Надеждин пытался добиться исключения из конкурсной массы принадлежащего ему автомобиля Toyota RAV4, ссылаясь на инвалидность второй группы и невозможность пользоваться общественным транспортом. Однако суды двух инстанций отклонили просьбу, указав, что у политика нет ограничений на передвижение, а в собственности его супруги имеется автомобиль Suzuki Grand Vitara.

Надеждин был признан банкротом в апреле по заявлению Агентства по страхованию вкладов, представляющего интересы обанкротившегося Росэнергобанка. В реестр требований кредиторов включены долги политика перед банком на сумму около 78 млн рублей, из которых более 26 млн составляют основной долг.

В феврале 2024 года ЦИК отказал Надеждину в регистрации кандидатом на пост президента России, поскольку доля недействительных подписей в его поддержку превысила допустимый порог. Политик пытался оспорить это решение, однако безуспешно.

Ранее выяснилось, что на Надеждина могут составить протокол за невозврат денег из избирательного фонда.

