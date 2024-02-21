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Надеждину отказали в пересмотре регистрации на выборы президента России

Верховный суд отклонил жалобу Надеждина на отказ ЦИК в регистрации на выборы

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Максим Блинов/РИА Новости

Верховный суд России отклонил иск политика Бориса Надеждина, оспаривавшего отказ Центризбиркома страны в регистрации его кандидатом в президенты России. Об этом сообщает РИА Новости.

«В удовлетворении исковых требований Борису Надеждину отказать полностью», — огласил решение судья Олег Нефедов. Это уже третий иск, который Надеждин подавал в Верховный суд страны.

Центризбирком выступал за отклонение иска. Юрист ЦИК Сергей Сахаров уточнял, что постановление нельзя отменить.

Прежде Верховный суд России уже отклонил два предыдущих иска Надеждина, выдвинутого на выборы не предоставленной в парламенте партией «Гражданская инициатива».

ЦИК официально отказал Борису Надеждину в регистрации кандидатом на заседании днем 8 февраля. Политик лично присутствовал при объявлении решения.

Для регистрации Надеждину необходимо было предоставить 100 тыс. подписей избирателей, из которых недействительными должны быть не более 5%. По версии ЦИК, он передал 104 734 подписи, более 15% из которых при проверке посчитали недействительными.

Ранее выяснилось, что на Надеждина могут составить протокол за невозврат денег из избирательного фонда.

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