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Борис Надеждин признан банкротом

Экс-кандидат в президенты Надеждин объявлен банкротом за долги
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Сергей Пятаков/РИА Новости

Экс-кандидат в президенты России на выборах 2024 года Борис Надеждин был признан банкротом по решению Арбитражного суда Московской области. Суд открыл производство по делу об реализации имущества политика для погашения долгов, сообщает ТАСС со ссылкой на карточку судебных дел.

Иск против Надеждина подало Агентство по страхованию вкладов (АСВ) от имени обанкротившегося в 2017 году Росэнергобанка. В иске требовалось погасить задолженность в размере 77,4 млн рублей, из которых 26,2 млн рублей составлял основной долг, 25,1 млн рублей — проценты, 26,2 млн рублей — пеня, а 66 тыс. рублей — расходы на госпошлину.

Росэнергобанк подал заявление против Бориса Надеждина 14 мая 2024 года, через два месяца после завершения президентской кампании, в которой он не был зарегистрирован кандидатом, так как не собрал достаточное количество подписей. 12 сентября Арбитражный суд Московской области признал требования банка обоснованными и открыл процедуру реструктуризации долгов.

Долг Бориса Надеждина возник в 2011 году, когда глава Росэнергобанка Константин Шварц предоставил политику $200 тыс. на финансирование выборной кампании партии «Правое дело». Для этого был оформлен кредит с минимальными процентами (7,5%), а в качестве обеспечения использовались дом и участок Надеждина в Хлебниково. В 2017 году, после отзыва лицензии у Росэнергобанка, кредит был передан АСВ. В 2021 году имущество политика было выставлено на торги и продано за 4,8 млн рублей.

На тот момент Борис Надеждин уже получил инвалидность второй группы и не мог погасить оставшийся долг, полагая, что вопрос с задолженностью закрыт. Однако в мае 2024 года АСВ подало заявление в суд с требованием признать политика банкротом и взыскать долг, который вырос до 112 млн рублей.

Ранее Госдума приняла законопроект о внесудебном банкротстве для участников СВО.

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