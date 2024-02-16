На Надеждина могут составить протокол за невозврат денег из избирательного фонда

Политик Борис Надеждин в срок не вернул полученные в свой избирательный фонд более 1,1 млн рублей, в связи с чем на него может быть составлен протокол об административном правонарушении. Об этом сообщил замглавы Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев на заседании комиссии, передает ТАСС.

Булаев уточнил, что эти деньги необходимо было вернуть в течение 10 дней после того, как Надеждину было отказано в регистрации в кандидаты президента РФ, но этого не произошло. Поэтому протокол может быть составлен либо на политика, или на финансово уполномоченного его фонда.

На момент отказа Надеждину в регистрации на его избирательном счете было 1 млн 345 тыс. рублей, из всей это суммы осталось всего 5 тысяч рублей, все остальные средства были сняты, рассказал представитель ЦИК.

Накануне сообщалось, что Верховный суд России отклонил второй иск Надеждина, оспаривающего требования ЦИК к сбору подписей для регистрации кандидатом на выборах президента РФ.

Ранее Памфилова заявила, что Надеждина поддерживают СМИ с пещерным правовым сознанием.