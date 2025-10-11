В России подешевели апельсины

NTech: в начале октября резко упали цены на апельсины, мандарины и капусту

В первые дни октября в России заметнее всего подешевели апельсины, мандарины и капуста. Об этом ТАСС сообщили в аналитической компании NTech.

По данным специалистов, средневзвешенные цены на апельсины снизились на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 152,55 рубля за килограмм. Стоимость мандаринов и капусты уменьшилась на 12%, составив 198,44 и 25,25 рубля соответственно.

Кроме того, незначительное снижение цен коснулось картофеля и моркови — примерно на 1%, до 39,33 и 36,27 рубля за килограмм.

При этом некоторые продукты, напротив, подорожали. Больше всего выросли в цене лимоны — на 17%, до 189,07 рубля за килограмм. Также подорожали томаты — на 16% (до 216,45 рубля), яблоки — на 11% (до 124,05 рубля) и лук — на 10% (до 41,16 рубля).

До этого создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов рассказал «Газете.Ru», что бананы в российских магазинах подешевели на 7,7% за неделю с 20 по 27 сентября и на 25% в годовом выражении.

