Стало известно, какой будет инфляция к концу года

Экономист Казова: инфляция в России достигнет целевых 6-7% по итогам 2025 года
KOTOIMAGES/Shuttestock/FOTODOM

Уровень инфляции в России скорее всего достигнет целевых 6-7% по итогам 2025 года, спрогнозировала для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

«С учетом действий ЦБ, динамики уровня доходов населения и других факторов, уровень инфляции скорее всего достигнет таргетируемых 6-7%. Однако инфляционные ожидания россиян практически всегда выше фактической инфляции. Это связано с тем, что люди быстрее и острее реагируют на повышение цен, чем на их снижение, и оценивают уровень инфляции по наиболее подорожавшим товарам. Оценки инфляции традиционно завышаются к периоду окончания отпусков, когда финансовая подушка в связи с необходимостью сборов в школу, расходами на отдых сокращается», — отметила Лебединская.

По ее словам, временной лаг влияния прошлых значений инфляции на инфляционные ожидания россиян может составлять четыре месяца. Инфляционные ожидания населения часто имеют адаптивный, а не рациональный характер, заключила экономист.

По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 15 сентября достигла 8,02% год к году. Инфляционные ожидания россиян составили 12,6% в сентябре (речь идет об уровне темпа роста цен в перспективе года, по мнению граждан).

По прогнозу Минэкономразвития РФ, инфляция по итогам 2025 года может составить 6,8%.

Ранее в ЦБ рассказали, что в Москве годовая инфляция замедлилась до 6% и оказалась ниже, чем по России.

