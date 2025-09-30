В России резко подешевели бананы

Экономист Абрамов: бананы в России подешевели на 25% за год

Бананы в российских магазинах подешевели на 7,7% за неделю с 20 по 27 сентября и на 25% в годовом выражении. Об этом «Газете.Ru» рассказал создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«За неделю значение Индекса Мишек снизилось на 0,2% по сравнению с его ростом на 0,2% неделю назад. Куриные тушки подорожали на 5,6%. Цены на остальные товары из Индекса не изменились. В годовом выражении значение Индекса Мишек выросло на 6,6% по сравнению с его увеличением на 6,9% неделей ранее», — отметил Абрамов.

close «Газета.Ru»

За год подорожали на апельсиновый сок J7 (+62,2%), конфеты «Мишка косолапый» (+57,1%), молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (+13,0%), куриные тушки (+11,8%), масло подсолнечное «Олейна» (+7,9%) и белый хлеб (+4,8%).

За год подешевели детский мармелад Fruit-Tella (-23,7%), черный чай «Акбар» (-4,9%), сливочное масло «Домик в деревне» 72,5% жирности (-4,5%), плавленый сырный продукт «Фетакса» (-3,0%) и сельдь «Матиас» (-2,8%). Цены на морковь и яйца «Окские» категории С1 за год не изменились.

close «Газета.Ru»

По информации Минэкономразвития, инфляция в России на 15 сентября достигла 8,02% в годовом выражении.

Ранее стало известно, какой будет инфляция к концу года.