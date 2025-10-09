Цена серебра обновила исторический максимум

Цена серебра побила рекорд за 55 лет и достигла $51,2 за унцию

Цена серебра на спотовом рынке 9 октября показала резкий рост более чем на 4% и достигла исторического максимума на отметке $51,2 за унцию. Об этом сообщает «Интерфакс».

В предыдущий раз цена серебра поднималась выше отметки $50 в начале 1980 года.

С начала года серебро подорожало более чем на 73%, отмечается в сообщении.

Интерес инвесторов к драгметаллам растет на фоне высокой геополитической и экономической неопределенности, а также опасений в отношении независимости Федеральной резервной системы США, состояния американского госбюджета и перегрева фондового рынка.

По состоянию на 16:28 мск серебро торгуется с повышением на 3,71%, по $50,669 за унцию.

Сейчас, по мнению основателя инвестиционного клуба «Лига Инвесторов» Евгения Ходченкова, идеальное время для роста золота. Он отмечает, что в данный момент совпали сразу несколько факторов: мягкая риторика Федеральной резервной системы США, ожидание снижения ставок, рост геополитических рисков и активные закупки золота центробанками, что создало эффект «идеального шторма» для драгметалла.

