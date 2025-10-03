На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России появился фонд «Вечный портфель» с золотом и серебром

УК «Первая» запустила биржевой фонд для долгосрочных инвесторов
Shutterstock

Управляющая компания «Первая» объявила о запуске биржевого фонда «Вечный портфель» (тикер — STME), рассчитанного на долгосрочных инвесторов и ориентированного на диверсификацию активов.

Сообщается, что в состав фонда включены государственные и корпоративные облигации в рублях и валюте, акции крупных российских компаний, драгоценные металлы, а также инструменты денежного рынка.

В компании уточнили, что эффективность работы фонда отслеживается по нескольким бенчмаркам: индекс Мосбиржи полной доходности «брутто» (MCFTR), индекс корпоративных облигаций Мосбиржи (RUCBITR1Y), индекс российских облигаций в иностранной валюте (RUEU10), а также индексы золота (GLDRUB_TOM) и серебра (SLVRUB_TOM).

По оценке компании, ожидаемая доходность фонда на горизонте одного года составляет 28,2% в нейтральном сценарии. Все дивиденды и купоны реинвестируются, что повышает стоимость пая.

Генеральный директор УК «Первая» Андрей Бершадский отметил, что «Вечный портфель» помогает начинающим инвесторам выбрать момент входа в рынок, также им не нужно самостоятельно проводить ребалансировку активов.

Компания добавила, что цена одного пая составляет менее пяти рублей. При владении паями свыше трех лет инвестор может воспользоваться налоговой льготой и не платить НДФЛ с прибыли до 3 млн рублей ежегодно.

