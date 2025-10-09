В Кабмине назвали сроки завершения эксперимента с самозанятостью

Кабмин: изменений по налогам для самозанятых до 2028 года не планируется

Систему налогообложения для самозанятых не планируется менять до завершения срока проведения эксперимента в 2028 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России, передает ТАСС.

С 2019 года в рамках эксперимента физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели могут применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Ставка для самозанятых составляет 6%, если они получают доход от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и 4% — при работе с физическими лицами.

«Никаких изменений в режиме работы самозанятых до истечения срока проведения эксперимента не планируется», — говорится в сообщении.

В кабмине добавили, что в течение десяти лет условия налогообложения останутся прежними.

До этого газета «Ведомости» писала, что Совет Федерации предложил правительству проанализировать итоги «эксперимента с самозанятыми» и завершить его досрочно — в 2026 году вместо 2028 года. Предложение было выдвинуто верхней палатой по итогам правительственного часа с участием министра экономического развития Максима Решетникова.

7 октября ФНС спросила самозанятых, каким должен быть «справедливый» налог и какие действия они предпримут в случае, если условия НПД станут для них неприемлемыми.

Ранее россиянам рассказали, как могут изменить режим самозанятости после 2028 года.