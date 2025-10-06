Россиянам рассказали, как могут изменить режим самозанятости после 2028 года

В России вряд ли полностью отменят режим самозанятых после 2028 года. Скорее всего, власти изменят для самозанятых ставки налога или лимит по годовому доходу, который сейчас составляет 2,4 млн рублей. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала руководитель практики юридического аутсорсинга Bellerage Наталья Кухтарова.

«Вероятность полной отмены режима самозанятых после 2028 года крайне низкая: слишком велика его популярность и роль в легализации доходов. Скорее всего, режим трансформируют: изменят ставки или лимиты, но сохранение упрощенной формы останется. Чаще всего в формате самозанятых компании привлекают курьеров, таксистов, IT-специалистов, дизайнеров и маркетологов. Для бизнеса это экономия ФОТ (фонд оплаты труда) — можно платить только за выполненную работу без затрат на штат», — отметила Кухтарова.

Она рекомендовала российским компаниям избегать маскировки трудовых отношений под самозанятость. Частыми ошибками, с которыми сталкиваются компании в работе с самозанятыми, являются отсутствие договора и чеков из «Мой налог», игнорирование лимита дохода и неправильное оформление документов, пояснила юрист. Все это повышает риск доначислений налогов и претензий со стороны инспекции, заключила Кухтарова.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в конце сентября заявил о необходимости разработать альтернативу действующему режиму самозанятости. По его словам, на конец августа в России было зарегистрировано около 14,3 млн самозанятых. Сейчас при годовом доходе до 2,4 млн рублей ставка налога для самозанятых составляет 4% при расчетах с физлицами и 6% — с юрлицами и ИП, без иных обязательных платежей. «Мы исходим из того, что сейчас нужно решать по линии именно контроля трудовых отношений, налаживать эти темы», — сказал Решетников. Министр добавил, что вопрос нужно рассматривать шире — и в отношении ИП, которые по сути оказывают те же услуги, но работают с лимитом выручки до 60 млн рублей и в ряде случаев применяют ставку налога около 1%.

