Сенаторы предложили досрочно завершить «эксперимент с самозанятыми»

Совет Федерации предложил правительству проанализировать итоги «эксперимента с самозанятыми» и завершить его досрочно — в 2026 году вместо 2028 года. Об этом пишет издание «Ведомости».

Предложение было выдвинуто верхней палатой по итогам правительственного часа с участием министра экономического развития Максима Решетникова, который прошел 23 сентября.

«Вопрос нужно решать не только по самозанятым, вопрос нужно решать в том числе и, например, по индивидуальным предпринимателям, потому что они могут продавать тот же самый, условно, труд или услуги под видом труда, только у них лимит не 2 млн руб., у них лимит 60 млн руб.», — заявил тогда Решетников.

При этом Решетников 23 сентября и правительство 24 сентября заявляли, что до 2028 года изменений в налоговом режиме для самозанятых не будет.

Специальный налоговый режим для самозанятых появился в 2019 году. Самозанятые платят налог в 6%, если получают деньги от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и 4% при работе с физлицами.

7 октября ФНС спросила самозанятых, каким должен быть «справедливый» налог.

Кроме того, ведомство попросило самозанятых рассказать, какие действия они предпримут в случае, если условия НПД станут для них неприемлемыми.

Ранее экономист Балынин назвал главным нарушением самозанятых неуплату налогов.