ФНС спросила самозанятых, каким должен быть «справедливый» налог

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала опрос среди самозанятых, чтобы узнать их мнение о параметрах режима налога на профессиональный доход (НПД). Об этом сообщили «Ведомости».

Анкета появилась в личных кабинетах пользователей на платформе «Мой налог». ФНС предложила участникам опроса определить, какой процент от дохода они считают «справедливым» для уплаты в качестве налога. Варианты ответов охватывают диапазон от 0% до более чем 20% и включают 11 возможных ставок.

Кроме того, ведомство попросило самозанятых рассказать, какие действия они предпримут в случае, если условия НПД станут для них неприемлемыми. Среди предложенных вариантов — переход в найм, выбор другой системы налогообложения, уход в тень или прекращение деятельности.

Налоговая служба также интересуется, какие изменения могли бы сделать режим НПД более привлекательным. Среди предложенных идей — снижение ставки налога, увеличение лимита дохода, учет расходов и возможность найма сотрудников.

Отдельный блок вопросов посвящен причинам, по которым граждане выбрали именно этот режим. Респондентам предлагается отметить преимущества, сыгравшие решающую роль — такие как автоматический расчет налога, отсутствие отчетности и сравнительно низкие ставки.

