Назван уровень ключевой ставки для инфляции в 4%

Финансист Целищев: инфляция будет 4% при ключевой ставке на уровне 6-8%

Инфляция достигнет цели в 4% при ключевой ставке на уровне 6-8%, сказал «Газете.Ru» управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев.

«Для поддержания целевого уровня инфляции в 4% ключевая ставка должна находиться в диапазоне от 6% до 8%. Кажется, что текущий таргет Банка России по ключевой ставке на конец 2026 года в 12-13% должен быть снижен, если во главу угла ставится именно вопрос максимального снижения инфляции. Этот же шаг необходимо предпринять также для исключения возможной рецессии российской экономики, поскольку бизнес не может развиваться в условиях стабильно дорогих денег», — отметил Целищев.

Для достижения целевого уровня инфляции в 4% эксперт назвал три необходимых меры: сохранение условно жесткой денежно-кредитной политики, но с регулярным мониторингом ключевых факторов, включая рост ВВП, достаточный уровень кредитования бизнеса и населения, контроль баланса капитала (импортно-экспортных денежных потоков прежде всего) для удерживания стабильного уровня цен.

12 сентября ЦБ снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 17%.

Ранее сообщалось, что в России подешевели вклады и кредиты после снижения ключевой ставки.