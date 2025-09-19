На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России подешевели вклады и кредиты

«Финуслуги»: в сентябре вклады подешевели в семи банках из топ-20 крупнейших
true
true
true
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

С момента сентябрьского заседания Банка России доходность вкладов снизилась в семи банках, а стоимость кредита наличными подешевела лишь в трех банках из топ-20. Доходность вкладов упала на 0,17–0,26 п.п., стоимость кредитов – на 0,13 п.п. Об этом свидетельствует Индекс вкладов и кредитов наличными, который рассчитывается маркетплейсом «Финуслуги» рассказали «Газете.Ru» в его пресс-службе.

«Индекс вкладов рассчитывается по вкладам на сумму 100 тыс. рублей, если такие условия не предполагают ограничений по категориям клиента, а также участия в специальных акциях банков или приобретения комбинированных продуктов; Индекс стоимости кредитов наличными — как среднее значение диапазона полной стоимости кредита. Индексы рассчитываются по топ-20 банкам по объему розничного депозитного и кредитного портфелей соответственно», — пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что, как свидетельствует Индекс вкладов в период с 12-го сентября по состоянию на 17-е сентября, средние ставки по депозитам упали на 0,17–0,26 п.п. Средняя ставка по трехмесячному вкладу в топ-20 составила 15,36% годовых, по полугодовому – 14,39%, по годовому вкладу – 13,20%, подчеркнули в пресс-службе.

По словам представителя пресс-службы, в итоге средняя стоимость кредита наличными составила 31,25%, снизившись на 0,13 п.п. по состоянию на 18 сентября 2025 года. При этом банки снизили лишь нижнюю границу полной стоимости кредита — ПСК (она снизилась на 0,27 п.п. до 23,70%, по данным в период с 11-е по 18-е сентября), тогда как максимальный уровень не изменился — 38,79%, уточнили в пресс-службе.

В показатель ПСК входит не только процентная ставка, но и другие сопутствующие платежи и комиссии по кредиту.

12 сентября ЦБ снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 18%.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, какой будет средняя ключевая ставка в 2026 году.

