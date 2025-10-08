Стоимость фьючерса на серебро превысила рекордную отметку с апреля 2011 года

Стоимость фьючерса на серебро впервые с 29 апреля 2011 года превысила отметку в $49 за тройскую унцию. Об этом свидетельствую данные биржи Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи).

По состоянию на 18:05 мск стоимость серебра увеличивалась на 2,91%, достигнув $49,04 за тройскую унцию. К 18:10 мск рост замедлился — цена драгметалла составляла $48,85 за унцию, что на 2,51% выше уровня предыдущих торгов.

2 октября стоимость фьючерса на серебро с поставкой в декабре прошлого года на бирже Comex поднималась выше $48 за тройскую унцию впервые с мая 2011 года.

В сентябре биржевая цена серебра превысила $44 впервые за 14 лет.

В июне портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин заявил, что серебро за последний месяц подорожало на 11%, что говорит о том, что оно начинает по темпу роста цен догонять золото, которое также прибавило в стоимости на 15%, как и платина, и палладий. По его словам, с начала года серебро показало рост, который составил примерно 25%.

