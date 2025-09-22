На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Биржевая цена серебра превысила $44 впервые за 14 лет

Биржевая цена серебра поднялась выше $44 за унцию впервые с августа 2011 года
close
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Биржевая цена серебра растет 22 сентября почти на 2,4%, в ходе торгов показатель впервые за 14 лет превысил отметку в $44 за унцию. Это следует из данных торгов, передает РИА Новости.

По состоянию на 8:50 (мск), цена декабрьского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,39% относительно предыдущего закрытия — до $43,978 за унцию. Минутами ранее показатель находился выше $44 за унцию впервые с 23 августа 2011 года.

Декабрьский фьючерс на золото в то же время дорожал на $28,9, или на 0,78%, — до $3 734,7 за тройскую унцию.

В июне портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин заявил, что серебро за последний месяц подорожало на 11%, что говорит о том, что оно начинает по темпу роста цен догонять золото, которое также прибавило в стоимости на 15%, как и платина, и палладий. По его словам, с начала года серебро показало рост, который составил примерно 25%.

Ранее россиянам дали советы, во что сейчас вложиться, чтобы через 10 лет выгодно продать.

