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Эксперт: серебро по росту цен догоняет золото

Аналитик Скрябин: серебро за последний месяц подорожало на 11%
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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Серебро за последний месяц подорожало на 11%, что свидетельствует о том, что оно начинает по темпу роста цен догонять золото, которое также прибавило в стоимости на 15%, как и платина, и палладий. Об этом в беседе с РИАМО сообщил портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

Он также отметил, что с начала года серебро показало рост, составивший примерно 25%. Аналогичные показатели, по его словам, и у золота.

«Перспективы роста серебра будут определяться не только общей экономической ситуацией, но и динамикой таких секторов, как солнечная энергетика, которая активно использует серебро в своем производстве», — добавил Скрябин.

В апреле стоимость золота достигла нового исторического рекорда: на Чикагской товарной бирже (CME) июньские фьючерсы на этот драгметалл подорожали на 2,3% и достигли $3 504,2 за унцию. Как отмечал Bloomberg, рост цен на золото стал результатом ослабления доллара и критики Федеральной резервной системы США со стороны президента Дональда Трампа. Эти факторы, по мнению аналитиков, повысили спрос на золото как на «актив-убежище».

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