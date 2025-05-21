Россиянам дали советы, во что сейчас вложиться, чтобы через 10 лет выгодно продать

Инвестирование — это способ не просто сохранить капитал, но и преумножить его, особенно если подходить к выбору активов с умом и стратегией. Когда мы говорим о долгосрочных вложениях на 10 лет, ключевыми факторами становятся сохранение ценности и потенциал роста, рассказала «Газете.Ru» Юлия Кузнецова, инвестиционный советник, основатель университета «Финансология».

«Один из классических вариантов — это золото. Этот драгоценный металл исторически считается защитным активом. В периоды экономической нестабильности золото сохраняет свою стоимость или даже растет в цене, что делает его надежным средством сохранения капитала. Однако, чтобы извлечь из него максимальную выгоду, важно не просто купить золото, а правильно выбрать его форму — слитки с высокой пробой или инвестиционные монеты», — объяснила эксперт.

Не менее интересным вариантом могут стать антиквариат и предметы искусства.

«Здесь важно понимать, что это рынок с высокой волатильностью, и успех зависит от умения выбирать действительно ценные вещи. Предметы искусства известных мастеров, редкие ювелирные украшения или старинная мебель могут значительно вырасти в цене за десятилетие. Однако без знаний рынка и консультации эксперта риски здесь также велики», — отметила Кузнецова.

Среди материальных активов заслуживают внимания брендовые сумки и аксессуары класса люкс. Некоторые из них становятся не просто статусной вещью, но и объектом инвестиций. Ограниченные выпуски моделей от известных модных домов, такие как Hermès или Chanel, со временем растут в цене благодаря своей редкости и высокому спросу на рынке вторичных продаж.

«Недвижимость остается одним из самых понятных и популярных способов вложения средств. Здесь стоит обратить внимание на перспективные районы, как в пределах вашей страны, так и за рубежом. Жилая и коммерческая недвижимость, а также земельные участки с хорошим потенциалом развития могут стать надежным источником дохода, как за счет роста стоимости, так и благодаря аренде», — сказала эксперт.

Коллекционные автомобили также становятся привлекательным активом. Это не просто средство передвижения, а настоящие произведения искусства на колесах. Редкие модели известных брендов, особенно выпущенные ограниченными тиражами, как правило, с годами только прибавляют в цене. Но здесь, как и в случае с антиквариатом, важно иметь глубокие знания рынка.

«Наконец, нельзя забывать о классических финансовых инструментах — акциях крупных компаний. За десятилетний период акции технологических гигантов или перспективных компаний из развивающихся отраслей могут принести значительную прибыль. Здесь важно не только выбрать правильные компании, но и следить за их финансовыми показателями и общими рыночными трендами», — считает она.

Таким образом, подход к долгосрочным инвестициям должен быть диверсифицированным.

«Часть капитала можно разместить в золоте для защиты от инфляции, другую часть — в недвижимость или акции для роста стоимости, а также добавить коллекционные активы для повышения инвестиционного потенциала. Грамотное распределение средств между различными активами позволит не только сохранить капитал, но и приумножить его, даже на горизонте в 10 лет», — резюмировала эксперт.

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