На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ЦБ рассказали, будут ли работать в России просроченные карты Visa и Mastercard

ЦБ: просроченные карты Visa и Mastercard продолжат работать в РФ
true
true
true
close
Maxim Zmeyev/Illustration/Reuters

Карты Visa и Mastercard с истекшим сроком годности продолжат работать в России, резких шагов по их отключению не будет. Об этом сообщила глава департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в кулуарах «Финополиса-2025», передает ТАСС.

Она отметила, что после ухода международных платежных систем, было сделано все, чтобы карты работали и россияне ничего не почувствовали.

«Мы нашли решение, чтобы карты не блокировались, никаких резких шагов, которые доставят неудобство гражданам, мы делать не будем. Мы находимся у диалоге с банками, как предпринять правильные шаги, чтобы все вопросы безопасности были закрыты», — подчеркнула Бакина.

При этом, по ее словам, работа по постепенному выводу карт ушедших платежных систем из оборота проводится с 2022 года.

8 октября гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин заявил, что банковские карты Visa и Mastercard могут отключить в России, поскольку пользоваться ими больше небезопасно из-за истекших сертификатов безопасности. Планируемое ограничение работы подразумевает возврат к модели, когда карты были срочными и требовали перевыпуска. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России обновили список системно значимых банков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами