В ЦБ рассказали, будут ли работать в России просроченные карты Visa и Mastercard

Карты Visa и Mastercard с истекшим сроком годности продолжат работать в России, резких шагов по их отключению не будет. Об этом сообщила глава департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в кулуарах «Финополиса-2025», передает ТАСС.

Она отметила, что после ухода международных платежных систем, было сделано все, чтобы карты работали и россияне ничего не почувствовали.

«Мы нашли решение, чтобы карты не блокировались, никаких резких шагов, которые доставят неудобство гражданам, мы делать не будем. Мы находимся у диалоге с банками, как предпринять правильные шаги, чтобы все вопросы безопасности были закрыты», — подчеркнула Бакина.

При этом, по ее словам, работа по постепенному выводу карт ушедших платежных систем из оборота проводится с 2022 года.

8 октября гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин заявил, что банковские карты Visa и Mastercard могут отключить в России, поскольку пользоваться ими больше небезопасно из-за истекших сертификатов безопасности. Планируемое ограничение работы подразумевает возврат к модели, когда карты были срочными и требовали перевыпуска. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

