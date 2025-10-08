В России выведут из оборота карты Visa и Mastercard. Пользоваться ими больше небезопасно

Глава НСПК Дубынин: в РФ выведут из оборота Visa и Mastercard с истекшим сроком

Банковские карты Visa и Mastercard могут отключить в России, поскольку пользоваться ими больше небезопасно из-за истекших сертификатов безопасности, заявил гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин. Планируемое ограничение работы подразумевает возврат к модели, когда карты были срочными и требовали перевыпуска. Сейчас НСПК ожидает предложений кредитных организаций по срокам вывода из оборота просроченных карт. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В России постепенно выведут из оборота просроченные банковские карты Visa и Mastercard из-за рисков безопасности. Об этом заявил генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин.

Речь идет не об ограничении срока действия карт, а «про возврат к модели, когда карты были срочными», уточнил он в беседе с РБК. В качестве причины Дубынин назвал физический износ пластика и прекращение действия сертификатов безопасности чипов с 1 января 2025 года. По его словам, это напрямую влияет на безопасность при проведении операций с использованием таких карт.

«Это вопрос безопасности платежного средства. Поэтому такая дискуссия сейчас идет», — сказал собеседник издания.

Сейчас НСПК формирует общее мнение рынка, чтобы представить его регулятору. Ожидается, что кредитные организации предложат варианты сроков вывода из оборота просроченных карт.

С 1 апреля 2015 года платежи внутри России по всем пластиковым картам, включая Visa и Mastercard, проходят через НСПК — оператора платежной системы «Мир».

Весной 2022 года международные платежные системы Visa и Mastercard приняли решение ограничить работу в России из-за военных действий на Украине. При этом карты Visa и Mastercard всех российских банков продолжали работать внутри РФ, но не за рубежом. Банки совместно с НСПК продлили срок действия уже выпущенных карт, однако новые карты этих систем с тех пор не выпускались.

1 января 2025 года во всех чипах карт Visa и MasterCard перестали действовать сертификаты безопасности. Срок действия защитных сертификатов обычно составляет от трех до пяти лет и может не совпадать с датой, указанной на самой карте.

«Разумные сроки»

Банк России анонсировал планы по ограничению срока действия карт Visa и Mastercard еще в конце июля этого года, пишет ТАСС.

«Сроки, в которые карты МПС (международных платежных систем) должны будут перестать обслуживаться, мы сейчас прорабатываем. Они будут разумными и достаточными для того, чтобы банки планомерно смогли заменить их на карты «Мир» при желании клиентов», — отметили в Центробанке.

В регуляторе подчеркнули, что решение о продлении срока действия карт МПС, ушедших с российского рынка, было вынужденной мерой, чтобы «люди могли продолжать пользоваться этими картами и не менять своих привычек». Однако сейчас необходимость в такой мере потеряла актуальность.

«Доля таких карт в обращении сокращается, люди сами предпочитают заменять карты отсутствующих в стране МПС на актуальные отечественные», — добавил регулятор.

Дубынин в беседе с «Российской газетой» сообщал, что по итогам прошлого года банки выпустили 400 млн карт «Мир» — почти на 40% больше итоговых показателей 2023-го. По итогам первого квартала 2025 года банки выпустили еще 19 млн карт. Кроме того, в 2024 году через НСПК прошло порядка 35 млрд транзакций, из них 26,5 млрд — по картам «Мир».

В феврале глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил, что платежные системы Visa и Mastercard вернутся в Россию, потому что «они потеряли большой рынок». Позже глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Visa и Mastercard не обращались к регулятору по вопросу возвращения в РФ. По ее словам, об этом пока преждевременно говорить.

В июле первый зампред Банка России Владимир Чистюхин в подкасте «Куда смотрит ЦБ?» подчеркнул, что возвращение в Россию Visa и Mastercard сейчас сложно представить.