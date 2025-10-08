На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России обновили список системно значимых банков

ЦБ России утвердил список системно значимых банков
true
true
true
close
Алексей Никольский/РИА Новости

Центральный банк России утвердил обновленный перечень системно значимых кредитных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

«На их долю приходится около 80% совокупных активов российского банковского сектора», — говорится в сообщении.

Согласно документу, в перечень вошли 12 банков: Совкомбанк, Сбербанк, Альфа-Банк, Т-Банк, Райффайзенбанк, Банк ГПБ, ЮниКредит Банк, ВТБ, Московский кредитный банк, «ДОМ.РФ», ПСБ и Россельхозбанк. При этом из списка исключили организации «Открытие» и Росбанк.

В сентябре Центробанк РФ опубликовал ренкинг банков по уровню жалоб на кредитование за первое полугодие 2025 года. В список вошли кредитные организации с розничным кредитным портфелем, в отношении которых регулятору поступило больше одной обоснованной жалобы. Место в ренкинге зависит от числа обоснованных жалоб на каждые 100 тысяч договоров.

Ранее Набиуллина высказалась об основных вызовах для российских банков.

