В России обновили список системно значимых банков

Центральный банк России утвердил обновленный перечень системно значимых кредитных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

«На их долю приходится около 80% совокупных активов российского банковского сектора», — говорится в сообщении.

Согласно документу, в перечень вошли 12 банков: Совкомбанк, Сбербанк, Альфа-Банк, Т-Банк, Райффайзенбанк, Банк ГПБ, ЮниКредит Банк, ВТБ, Московский кредитный банк, «ДОМ.РФ», ПСБ и Россельхозбанк. При этом из списка исключили организации «Открытие» и Росбанк.

В сентябре Центробанк РФ опубликовал ренкинг банков по уровню жалоб на кредитование за первое полугодие 2025 года. В список вошли кредитные организации с розничным кредитным портфелем, в отношении которых регулятору поступило больше одной обоснованной жалобы. Место в ренкинге зависит от числа обоснованных жалоб на каждые 100 тысяч договоров.

