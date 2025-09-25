На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ЦБ РФ опубликовал новый ренкинг банков по уровню жалоб

true
true
true
close
Алексей Никольский/РИА Новости

Центробанк РФ опубликовал ренкинг банков по уровню жалоб на кредитование за первое полугодие 2025 года. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«В ренкинг включены банки с розничным кредитным портфелем, в отношении которых в первой половине этого года нам поступило больше одной обоснованной жалобы на кредитование», — говорится в сообщении.

Место в ренкинге зависит от числа обоснованных жалоб на каждые 100 тысяч договоров. В регуляторе отметили, что ренкинг банков будет публиковаться раз в полугодие.

В начале июля «Вайлдберриз Банк» получил свой первый рейтинг кредитоспособности. Так, агентство «Эксперт РА» выставило банку рейтинг на уровне ruBBB, а прогноз по рейтингу – стабильный. Кроме того, агентство высоко оценило уровень достаточности капитала, рентабельности и качества активов, а также указало на адекватную оценку ликвидности и профиля фондирования.

За прошедший год, по оценкам «Эксперт РА», кредитная организация вошла в топ-100 по величине активов в банковском секторе.

Ранее Центробанк составил рейтинг самых токсичных страховщиков ОСАГО.

