ЦБ РФ опубликовал новый ренкинг банков по уровню жалоб

Центробанк РФ опубликовал ренкинг банков по уровню жалоб на кредитование за первое полугодие 2025 года. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«В ренкинг включены банки с розничным кредитным портфелем, в отношении которых в первой половине этого года нам поступило больше одной обоснованной жалобы на кредитование», — говорится в сообщении.

Место в ренкинге зависит от числа обоснованных жалоб на каждые 100 тысяч договоров. В регуляторе отметили, что ренкинг банков будет публиковаться раз в полугодие.

В начале июля «Вайлдберриз Банк» получил свой первый рейтинг кредитоспособности. Так, агентство «Эксперт РА» выставило банку рейтинг на уровне ruBBB, а прогноз по рейтингу – стабильный. Кроме того, агентство высоко оценило уровень достаточности капитала, рентабельности и качества активов, а также указало на адекватную оценку ликвидности и профиля фондирования.

За прошедший год, по оценкам «Эксперт РА», кредитная организация вошла в топ-100 по величине активов в банковском секторе.

