Набиуллина высказалась об основных вызовах для российских банков

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина перечислила основные вызовы для российских банков и регулятора. Ее слова приводит ТАСС.

«Для банков главным ближайшим вызовом является поддержание достаточного капитала и грамотное управление рисками, особенно важное на фоне трансформаций в экономике», — сказала она.

Для Центробанка же главным приоритетом остается взятие под контроль инфляции, важно также не допустить ошибок и учесть весь прежний опыт.

Вместе с правительством одной из главных задач является развитие рынка капитала. Несмотря на уже намеченные меры, важно перейти от теории к практике, создавая реальные стимулы для его роста, отметила она.

До этого Набиуллина отметила, что Центробанк РФ будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке, тщательно выверяя каждый шаг. Слишком быстрое смягчение денежно-кредитных условий может привести к риску вновь перезапустить маховик высокой инфляции, подчеркнула она.

ЦБ на заседании 12 сентября третий раз подряд снизил ключевую ставку — на 1 процентный пункт, до 17%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина уточнила, что регулятор выбирал между сохранением ключевой ставки и ее снижением. Эксперты назвали решение Центробанка осторожным, отметив, что многие ожидали снижения ключевой ставки до 16%. Российский фондовый рынок отреагировал на решение Банка России падением. Почему ЦБ решил именно так и чего ждать дальше — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Набиуллина заявила об отсутствии рецессии в экономике РФ.