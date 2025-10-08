Стало известно, какой будет пенсия при средней зарплате в 2026 году

При средней зарплате пенсия россиян превысит 27 тыс. рублей в 2026 году, заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Порядок расчета страховой пенсии по старости достаточно прост. Для этого нужно сложить два слагаемых. Первое представлено фиксированной выплатой, а второе — произведением числа индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) и стоимости одного из них. Фиксированная выплата и стоимость одного ИПК ежегодно индексируются государством. Ожидается, что в 2026 году стоимость одного ИПК составит 156,76 рубля, а размер фиксированной выплаты — 9584,69 рубля. Эти значения будут на 7,6% выше тех, что установлены на 2025 год», — отметил Балынин.

По его словам, применяемая в настоящее время пенсионная формула (с использованием ИПК) действует с 2015 года. Соответственно, за период с момента ее появления стоимость одного ИПК и размера фиксированной выплаты увеличились практически в 2,5 раза (с 64,10 рубля и 3935 рублей соответственно), подчеркнул экономист. По его мнению, это еще раз подчеркивает приоритетность вопросов пенсионного обеспечения в Российской Федерации.

По прогнозам экономиста, средняя заработная плата в 2025 году составит 105–110 тыс. рублей. Если, например, она будет равна 108 тыс. рублей, то в таком случае будет сформировано 4,697 ИПК, оценил Балынин. При условии формирования такого числа ИПК в течение 25 лет у гражданина к моменту назначения страховой пенсии будет сформировано 117,425 ИПК, при 30 годах — 140,91 ИПК, при 33 годах — 155,01, при 35 годах — 164,395 ИПК, констатировал эксперт.

Он добавил, что с учетом планируемой на 2026 год стоимости одного ИПК и размера фиксированной выплаты размер страховой пенсии в 2026 году составит 27992,23 рубля, 31673,74 рубля, 33882,65 рубля и 35355,25 рубля соответственно. При наличии у гражданина также начисляемых ИПК за уход за детьми (от 1,8 до 5,4 за год ухода), службу по призыву (1,8 за год), участие в специальной военной операции (3,6 за год) размер страховой пенсии окажется еще выше, уточнил Балынин.

Он напомнил, что при наличии страхового стажа не менее 37 лет (женщины) и не менее 42 лет (мужчины) страховая пенсия может быть назначена досрочно, а именно на два года раньше общеустановленного возраста выхода на нее.

В 2026 году на пенсию выйдут женщины в возрасте 59 лет и мужчины 64 лет. Для получения страховой пенсии по старости им нужно минимум 15 лет страхового стажа и 30 ИПК. С 2028 года на пенсию выйдут женщины в возрасте 60 лет и мужчины 65 лет.

