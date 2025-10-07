На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, кому повысят пенсии в ноябре

Экономист Балынин: пенсии 80-летних россиян вырастут на 10 тыс. рублей в ноябре
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В ноябре 2025 года пенсии в России повысят сразу трем категориям граждан. Перерасчет затронет получателей страховых пенсий по старости, летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Во-первых, увеличится пенсия гражданам, достигшим 80 лет в октябре 2025 года. У них в 2,15 раза вырастет фиксированная выплата к страховой пенсии. Размер повышения составит 8907,70 рубля плюс надбавка за уход в размере 1314 рублей. Таким образом, фиксированная выплата к пенсии вырастет с 8907,70 рубля до 19 129,40 рубля. Например, если в октябре пенсионер получал 34 939 рублей, то в ноябре его страховая пенсия увеличится до 45 160 рублей», — отметил экономист.

Во-вторых, с ноября вырастут доплаты к пенсиям летных экипажей гражданской авиации, добавил экономист. По его словам, доплаты назначаются тем, кто имеет выслугу не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. При увольнении по состоянию здоровья эти требования снижаются до 20 лет и 15 лет соответственно, уточнил Балынин. Он сказал, что размер повышения будет индивидуален, а перерасчет проведут одновременно с выплатой пенсии. Для корректного учета данных документы нужно было подать до 30 сентября 2025 года.

В-третьих, повышение пенсий получат работники угольной промышленности, констатировал эксперт. Он пояснил, что доплаты положены тем, кто не менее 25 лет трудился в шахтах на добыче угля и сланца, а также тем, кто занимался строительством шахт. Для отдельных категорий — например, горнорабочих очистного забоя и проходчиков — минимальный стаж для назначения доплаты сокращен до 20 лет, добавил Балынин.

Он подчеркнул, что все указанные доплаты к пенсиям будут выплачены вместе с основной пенсией. Перерасчет будет произведен автоматически на основании данных, предоставленных гражданами до конца сентября.

По информации Социального фонда РФ, в августе средний размер пенсии россиян в номинальном выражении достиг 23 519 рублей.

Ранее стало известно, какая зарплата нужна в 2026 году для получения одного пенсионного балла.

