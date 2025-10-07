На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России предостерегли от введения запрета на рост цен как в Белоруссии

Экономист Остапкович: запрет на рост цен как в Белоруссии приведет к дефициту
Владимир Трефилов/РИА Новости

Запрет на повышение цен, который ввел президент Белоруссии Александром Лукашенко, приведет к дефициту товаров и появлению «черного» рынка. Об этом в комментарии aif.ru заявил научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По его мнению, в случае введения подобного запрета, Россию перестанут считать рыночной экономикой.

«Появится дефицит товаров, «черный» рынок. В СССР тоже были регулируемые цены, но у каждого был свой знакомый директор магазина, свой знакомый еще кто-то. Это не рыночное ведение хозяйства», – заявил экономист.

Также Остапкович выразил мнение, что запрет на рост цен отразится на ситуации на рынке уже через шесть-восемь месяцев. Предприниматели не будут продавать товар по низким ценам, так как им это будет не выгодно. По этой причине возникнет дефицит, заключил он.

6 октября Лукашенко в ходе совещания с экономическим блоком правительства и обеими палатами парламента распорядился ввести запрет на повышение цен в Белоруссии.

Ранее Лукашенко поймал чиновников на «показухе» и пообещал с ними «разобраться».

