Лукашенко поймал чиновников на «показухе» и пообещал с ними «разобраться»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Могилевскую область посетил предприятие ЗАО (закрытое акционерное общество) «АСБ-Агро Городец», где в 1980-х сам был руководителем, и устроил разнос вице-премьеру Юрию Назарову и другим чиновникам. Видео опубликовал близкий к пресс-службе белорусского политика Telegram-канал «Пул Первого».

Глава государства отметил, что вдоль дороги, по которой он ехал, растет хорошая кукуруза, но если проехать в медвежий угол (отдаленное, труднодоступное и малонаселенное место), то там ворошили солому граблями, чтобы поднять ее с земли.

«Это кошмар! Это ужас! Тут полная бесхозяйственность. И для показухи возле дороги вроде хорошо, поехал туда — страшно смотреть», — заявил лидер.

Лукашенко заметил и то, что на полях чужая техника, и пообещал «разобраться» с чиновниками.

На этой неделе белорусский президент представил «косяки правительства» премьеру республики Александру Турчину. Глава государства заявил, что в стране «проседают главные отрасли» и наблюдается отставание по сельскому хозяйству и промышленности. Он призвал главу кабмина организовывать работу, напрягать людей и заниматься продажами.

