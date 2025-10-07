Названы главные вкладчики в программу долгосрочных сбережений

Женщины больше доверяют программе долгосрочных сбережений: на их долю пришлось 68% договоров против 32% у мужчин. Из 2,8 млн договоров, заключенных россиянами в 2024 году, 1,9 млн были открыты женщинами, а 919 тыс. — мужчинами. Об этом говорится в исследовании Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ), которое есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Женщины лидируют почти во всех возрастных группах среди участников ПДС. Особенно заметно лидерство россиянок в старших возрастных категориях: среди пенсионеров их доля достигла 77%, а среди предпенсионеров — 71%. В совокупности на эти две категории приходится более 1,3 млн договоров, или три четверти всех контрактов в старших возрастных категориях.

Баланс в более молодых – средних и младших возрастных группах выглядит иначе:

● среди граждан среднего возраста (мужчины 26–54 лет, женщины 26–49 лет) доля мужчин составила 45%, женщин — 55%;

● среди молодежи (до 25 лет) доли практически равны: 51% мужчин и 49% женщин.

Таким образом, в молодежной аудитории и в среднем возрасте гендерный разрыв минимален, а значительный перекос наблюдается только среди старшего поколения.

Похожая картина наблюдается и в объемах личных взносов: вклад женщин выше. Из 98,3 млрд рублей личных взносов в 2024 году 85% всей суммы внесли пенсионеры и предпенсионеры, среди которых подавляющее большинство — именно женщины. Средний чек по личным взносам составил 34 674 рубля за год, или 2 889 рублей в месяц.

«Женщины традиционно больше вовлечены в вопросы долгосрочной финансовой безопасности семьи. Результаты первого года ПДС подтверждают этот тренд: именно женщины пенсионного возраста стали главными клиентами ПДС. Мы надеемся, что в этом году сработает «сарафанное радио», которым так хорошо владеют наши мамы и бабушки. Они попробовали сами, увидели эффективность ПДС и дальше привлекут своих мужчин, детей и внуков», — отметил президент НАПФ Сергей Беляков.

Ранее стало известно, сколько россияне вкладывают в ПДС.