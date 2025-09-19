На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько россияне вкладывают в ПДС

Взнос москвича в ПДС достигает 102 тыс. рублей, втрое больше, чем по стране
Fascinadora/Shutterstock/FOTODOM

За полтора года действия программы долгосрочных сбережений в нее вступили 5,2 млн россиян — 3,6% населения страны. А в регионах, где она наиболее востребована, — свыше 6,5%. Об этом говорится в исследовании редакции «Т-Ж», которое поступило в «Газету.Ru».

«При этом в отдельных регионах популярность программы близка к нулевой. В первую очередь это Кавказ: Чечня, Дагестан и Ингушетия. Также мало участников в Крыму и Севастополе. Из 190 млрд рублей, которые россияне вложили в ПДС за полтора года, 56 млрд приходится на Москву, Мособласть и Санкт-Петербург. Москвичи внесли по 102 тыс. рублей на каждого участника, тогда как в среднем по стране эта сумма втрое меньше», — отмечается в исследовании.

Там уточняется, что объем взносов не всегда коррелирует с доходами. Жители Калининградской и Томской областей вкладывают в ПДС не меньше москвичей — порядка 3,5% от зарплаты. В то время как жители Чукотки — лишь около 1%, подчеркивается в документе.

В исследовании говорится, что первые участники ПДС уже начали получать выплаты от негосударственных пенсионных фондов — к середине 2025 года фонды перечислили вкладчикам 8,7 млрд рублей. Это 4,6% от уплаченных взносов.

В Чечне, где ПДС пользуется наименьшей в стране популярностью, выплаты оказались самыми значительными — больше четверти от объема взносов, говорится в исследовании.
 
По правилам программы долгосрочных сбережений участник должен делать взносы в течение 15 лет и только после этого может рассчитывать на возврат денег. Но для людей старшего возраста предусмотрены особые условия — получать выплаты они могут по достижении 60 лет для мужчин и 55 для женщин.

Ранее сообщалось, что почти треть опрошенных россиян перевели пенсионные накопления в ПДС.

