Новак заявил о замедлении инфляции в России

Годовая инфляция в России в сентябре замедлилась примерно до 8%. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Александр Новак после заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», передает «Интерфакс».

Он отметил, что состояние экономики страны находится в состоянии управляемого охлаждения после высоких темпов в 2023-2024 годах.

«Наблюдаем, что снижаются темпы инфляции. По результатам сентября годовая инфляция составляет примерно 8%», — сказал вице-премьер.

По его словам, ожидается, что по итогам текущего года инфляция составит 6-7%, а в 2026 году — 4%.

15 сентября президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ по экономическим вопросам. В ходе встречи премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что инфляция в России постепенно замедляется. По его словам, добиться этого позволили расширение российских мощностей, а также целый ряд решений, которые были приняты правительством и Банком России для сдерживания цен.

Ранее в Центробанке РФ рассказали, что в Москве годовая инфляция оказалась ниже, чем по России.