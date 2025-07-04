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В Минфине РФ рассказали, сколько средств размещено в Фонде нацблагосостояния

Минфин РФ: объем ФНБ на 1 июля составил свыше 13 трлн рублей
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Мария Девахина/РИА «Новости»

По состоянию на 1 июля 2025 года объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) составил 13 090 578,9 млн рублей, что составляет 5,9% ВВП, а это, в свою очередь, эквивалентно 166 825,9 млн долларов США. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РФ.

Согласно опубликованной информации, на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено:214 820,7 млн китайских юаней, 211 953,9 кг золота в обезличенной форме и 2 525,5 млн рублей.

Накануне стало известно, что Минфин заключил соглашения с республикой Адыгея, Алтайским и Ставропольским краями о списании задолженности регионов по бюджетным кредитам на общую сумму 15,6 млрд рублей.

Также регионам выделяют межбюджетные трансферты, в том числе дотации на выравнивание и списание задолженности по бюджетным кредитам, добавили в министерстве.

В марте этого года президент России Владимир Путин одобрил инициативу правительства о расширении перечня регионов, которые могут списать кредиты, и направить эти средства на поддержку участников специальной военной операции и выполнение нацпроектов.

Ранее в Минфине прокомментировали сообщения об ограничениях по «Семейной ипотеке».

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